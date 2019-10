Avropa İttifaqının ABŞ-la ticarətindəki müsbət saldo artıb

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin ABŞ-a ixracının dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,45% artaraq 295,9 milyard avroya, ABŞ-dan idxalı isə 10,5% artaraq 193,2 milyard avroya çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Statistika İdarəsi ("Eurostat") məlumat yayıb.

Məlumata görə, son nəticədə Aİ-nın ABŞ-la ticarətindəki müsbət saldo 102,7 milyard avro təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 13,35% çoxdur.

Əvəzində son 1 ildə Aİ-nın Çinlə ticarətindəki mənfi saldo 9,55% artaraq 127,4 milyard avroya çatıb.



