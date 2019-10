Dünya şöhrətli aktyor Bred Pitt "GQ" jurnalına müsahibə verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sonuncu dəfə "Bir dəfə Hollivudda" filmində yer alan sənətçi bənzərsiz olmaq istəyir:

"15 ildir özümə "obrazlara başqasının qata bilmədiyi nəyi verə bilərsən" deyə sual verirəm. Cavabım isə bu olur: Şəxsi təcrübəmi, yumorumu, acılarımı, utancımı... Kristian Beyl və ya Tom Hardini izləyəndə onların etdiyini təkrarlaya bilməyəcəyimi düşünürəm. Baxmaqdan çox həzz alıram, amma o obrazlara girə bilmərəm. Mən də özlüyümdə bənzərsiz olmaq istəyirəm".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.