Şəkidə 16 yaşlı qızda hamiləlik aşkarlandı, polis araşdırmalara başladı

Şəkidə yetkinlik yaşına çatmayan qızda hamiləlik aşkarlanıb.

Fakt Şəki rayonunun Suçma kəndində müəyyən edilib.

Belə ki, oktyabrın 15-də Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ginekologiya şöbəsinə Göygöl rayonunda anadan olmuş, Şəki rayonunun Suçma kəndində yaşayan, 2003-cü il təvəllüdlü Qasımova Nurcahan Mürşüd qızı gətirilib.

Xəstəxanada müayinə zamanı qızın 5 aylıq hamilə olduğu müəyyənləşdirilib və bu barədə Şəki şəhər Polis Şöbəsinə məlumat verilib.

Faktla bağlı şöbədə araşdırmalara başlanılıb. (trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.