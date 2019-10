Gəncə şəhərində gənc qız oğurlanıb.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə şəhərin Kəpəz rayonu ərazisində baş verib.

Belə ki, qızın atası Kəpəz Rayon Polis İdarəsinə (RPİ) övladının naməlum şəxs tərəfindən oğurlandığını bildirib.

Kəpəz və Daşkəsən rayon polis şöbələrinin (RPŞ) əməkdaşları tərəfindən qızın - Daşkəsən rayon sakini, 2000-ci il təvəllüdlü A.Həsənovun oğurlandığı müəyyən edilib.

Keçirilən əməliyyt-axtarış tədbirləri zamanı A.Həsənov saxlanılıb, gənc qız ailəsinə təhvil verilib.



