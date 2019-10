“ABŞ prezidenti Donald Trampın Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana göndərdiyi məktub çox əcaib bir tonda yazılıb”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin bildirib.

“Ümumiyyətlə, dövlət başçıları tərəfindən bu dil istifadə edilmir”, deyə Kremldən məktubla bağlı verilən açıqlamada vurğulanıb.

Xatırladaq ki, oktyabrın 16-da D.Tramp türkiyəli həmkarı R.T.Ərdoğna sərt ifadələrlə dolu məktub göndərib.



