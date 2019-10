Bu gün Bakıda İranın texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin məhsullarının ilk daimi pavilyonunun açılışı olub.

“Report” xəbər verir ki, mərasimində Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə məxsus İnnovasiyalar Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Kərimli, eləcə də İranın Milli İnnovasiyalar Fondunun rəhbəri Əli Vəhdətinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak ediblər.

Sərgi iştirakçıları 50-dən artıq şirkətin məhsulları ilə tanış olub.



