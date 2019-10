Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirə keçirildi.

Dövlətimizin başçısı müşavirədə geniş nitq söyləyərək, bızi məmurlara ciddi xəbərdarlıqlar edib.

Publika.az müşavirədən hazırladığı videosüjeti təqdim edir:

Sevinc Xanqızı

