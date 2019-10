“Şarm” yenidən qayıdır

Aparıcı Samirə Rəhimovanın məşhur proqramı "Şarm" yenidən start götürəcək.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, proqram hər həftənin şənbə günü 15.40-da "Xəzər" TV-də yayımlanacaq.

Əvvəlki layihələrdən fərqli olaraq "Şarm Samira ilə" təkcə gözəllik mövzusu ilə kifayətlənməyəcək. Verilişdə müasir yaşam tərzinə uyğun istiqamətlərdə müxtəlif rubrikalar da hazırlanacaq, daha çox maarifləndici çəkilişlər aparılmasına üstünlük veriləcək.

Proqram zamanı sosial medianın aktiv istifadəçiləri hədiyyə qazanmaq şansı əldə edəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.