Türkiyə Futbol Federasiyası Milli Lisenziya şərtlərini pozan 8 kluba cəza verib.

Publika.az xəbər verir ki, turnir cədvəlindən 8 komandanın 3 xalı silinib.

Bunlar “Eskişehirspor”, “Osmanlıspor”, “Elazığspor”, “Kardemir Karabükspor”, “Sakaryaspor”, “Şanlıurfaspor”, “Bursaspor” və “Uşakspor” klublarıdır.

