ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens və dövlət katibi Mayk Pompeo bu gün Türkiyəyə gəliblər.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə NTV telekanalı məlumat yayıb.

Səfər zamanı Suriya məsələsinin müzakirə olunacağı bildirilir.

Milli.Az

