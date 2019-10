Şirvanda ağır yol qəzası baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Şirvan-Sabirabad yolunda qeydə alınıb. "Mercedes" markalı, 18 BX 708 dövlət nömrə nişanlı mikroavtobus "VAZ-21014" markalı, 18 BX 577 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə toqquşub.

Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü hadisə yerindəcə keçinib. Mikroavtobusun sürücüsü isə xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

