Gürcüstanda məktəb binası yanıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Gürcüstanın Mtsxeta-Mtianeti rayonunun Şatili kəndində qeydə alınıb. Məktəbdə yanğının söndürülməsinə üç yanğınsöndürmə briqadası cəlb edilib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, məktəb binası yararsız hala düşüb.

Yanğının səbəbləri araşdırılır.

Milli.Az

