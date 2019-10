Tanınmış fitness məşqçisi, futbol azarkeşi olan Kəmalə İsmayılova bir müddət öncə ölkə mətbuatına açıqlamasında "Səbail"in futbolçusu Maykl Essyendən forma hədiyyəsi gözlədiyini demişdi.

Milli.Az xəbər verir ki, komanda.az saytına açıqlamasında Essyendən forma hədiyyəsini alıb-almadığına aydınlıq gətirib:

Kəmalə İsmayılova bildirib ki, "Yadımdan çıxıb, heç Essyenlə görüşməmişəm. Düzdür, bir neçə dəfə görüşə dəvət edib, ancaq mənim vaxtım olmayıb".

Milli.Az

