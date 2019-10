Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Publika.az-a verilən məlumata görə, 2019-cu ilin əvvəlindən ölkə əhalisinin sayı 53 894 nəfər artaraq 10035351 nəfərə çatıb.

