Gəncə şəhərində körpə doğuş zamanı ölüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Göygöl rayon Quşqara kənd sakini Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin Regional Perinatal Mərkəzinə müraciət edib.

Doğuş zamanı körpə ölüb. Ananın vəziyyəti normaldır.

Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsindən verilən məlumata görə, körpənin ölüm səbəbi dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

