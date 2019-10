Paşinyanın xanımı geyiminə görə təhqir olundu - FOTO

Ermənistan Baş Nazirinin xanımı Anna Akopyanın bütün ermənilərin katolikosu II Qareginlə Cenevrədə çəkdirdiyi foto günlərdir ki, çoxsaylı söhbətlərin və müzakirələrin mərkəzindədir.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən bildirir ki, buna səbəb Akopyanın Cenevrədəki İsveçrə Qırmızı Xaçının illik xeyriyyə gecəsində patriarx və digər din xadimlərinin yanında çiyin və ayaq hissəsi açıq olan uzun libasda əyləşməsi olub.

Məhz bu səbəbdən bu cür geyim patriarxla görüşmək üçün əlverişsiz kimi qəbul edilib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Nikol Paşinyanın xanımının ünvanına tənqidlər səsləndirib, onu açıq şəkildə təhqir ediblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.