Politoloq “Barış çeşməsi” haqqında: bu, işğal deyil

"Suriyada əməliyyatın keçirilməsi Türkiyənin haqqıdır".

Milli.Az bildirir ki, bunu Sputnik Azərbaycan Multimedia Mətbuat Mərkəzində keçirilən tədbirdə "Atlas" Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib.

Politoloq bildirib ki, Türkiyə uzun müddət terror təhlükəsinin önlənməsinin zəruri olduğunu bildirirdi: "Təəssüf olsun ki, Türkiyənin müttəfiqi və tərəfdaşı sayılan dövlətlər bu məsələdə dəstək vermədilər. Türkiyənin bu əməliyyatları Suriyanı işğal etmək məqsədi daşımır. Suriyadakı mövcud rejim əraziləri daxilində təhlükəsizliyi təmin edə bilmir. Ona görə Türkiyə bu əməliyyatlara başlamağa məcbur oldu".

Milli.Az

