Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ABŞ-ın vitse-prezidenti Maykl Pens arasında görüş başa çatıb.

Metbuat.az "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, mətbuata qapalı keçən görüş bir saat 40 dəqiqə davam edib.

Paytaxt Ankarada baş tutan danışıqların nəticəsinə dair hələlik açıqlama verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.