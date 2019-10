Dünya ulduzu Rihanna sosial şəbəkədə son paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, qara rəngli bikinidə görüntülənən Rihanna belə yazıb: "Uzun zamandır yox idim, biri dedi öldü, indi də yazsınlar ki, kraliça geri döndü".

Sözgedən videonu təqdim edirik:

Milli.Az

