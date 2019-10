Ağstafada itkin düşən ruhi xəstə qadın 1 ay sonra Bakıda tapıldı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Ağstafa rayonunda itkin düşən qadın Bakıda tapılıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Muğanlı kəndində baş verib. Kənd sakini, ruhi xəstə Bayramova Qələmkar Məhəmməd qızı bu il sentyabrın 12-də yaşadığı evdən çıxaraq itkin düşüb.

Qadın oktyabrın 14-də Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu ərazisindəki Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından oğlu Bayramov Məhəmməd Yasin oğlu tərəfindən tapılıb.

Qadın hazırda ev şəraitində müalicə olunur.

