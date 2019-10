MLS-də forması ən çox satılan futbolçu

ABŞ çempionatı MLS-də iştirak edən futbolçulardan forması ən çox satılanların adları açıqlanıb.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, forması ən çox satılan "Los Anceles Qalaksi"nin hücumçusu Zlatan İbrahimoviçdir. Bu barədə MLS-in rəsmi saytı məlumat yayıb.

İsveçli hücumçudan sonra "Atlanta Yunayted"in futbolçusu Josef Martinesin və "Los Anceles"dən Karlos Velanın forması ən çox satılır. "İlk beşliy"in son sıralamasında isə "Di-Si Yunayted"dən Ueyn Runi, "Çikaqo Fayr"dan Bastian Şvaynştayger yer alıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.