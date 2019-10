Xalq artisti Roza Cəlilovanın yeni fotosu yayılıb.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun şəklini Əməkdar artist Aygün Bayramova İnstaqramda paylaşıb.

Xanəndə paylaşımına "Günün fotosu" şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, rəqqasə və baletmeyster R.Cəlilova nadir hallarda obyektivlərə tuş gəlir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.