Ərdoğan Trampın məktubunu zibil qutusuna atdı

Ərdoğan Trampın məktubunu zibil qabına atıb.

Milli.Az teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, Ərdoğan Trampın məktubuna əsəbiləşərək onu zibil qutusuna atıb. Trampın sözlərinə reaksiya olaraq isə "9 oktyabrda yazılan bu məktub Ərdoğan tərəfindən rədd edildi. Məktuba verilmiş ən yaxşı cavab 9 oktyabrda başlayan "Sülh Çeşməsi Hərəkatı"dır" sözləri deyilib.

Xatırladaq ki, Donald Tramp məktubunda Ərdoğanın PKK terror təşkilatının Suriya qolu olan PYD/YPG qolunun başçısı Fərhad Abdi Şahinlə müzakirələr aparmasını istəyirdi.

Milli.Az

