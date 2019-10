Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyanın şimalında həyata keçirdiyi "Barış pınarı" antiterror əməliyyatı çərçivəsində PKK/PYD və YPG terror qruplaşmalarının 700-dən çox terrorçusu zərərsizləşdirilib.

"Report"un "Anadolu" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb.

Qeyd edilir ki, oktyabrın 9-da Fərat çayından şərqdə keçirilən "Barış pınarı" əməliyyatında təmizlənən PKK/YPG terrorçularının sayı 702 nəfərə çatıb.



