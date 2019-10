Bakıda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu "20 Yanvar metrostansiyası" yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, "90-JM-358" dövlət nişanlı 18 saylı sərnişin avtobusu "90-AN-286" dövlət nömrə nişanlı "Lifan" markalı maşınla toqquşub. Hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almasa da, hər iki avtomobilə ziyan dəyib.

Qəza ilə əlaqədar yolda böyük tıxac yaranıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.