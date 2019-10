Enerji yığmadan gündə 20 km gedən elektrikli avtomobil

Çində yerləşən Hanergy şirkəti günəş enerjisi ilə işləyən elektrikli maşın hazırlayır. Yeni avtomobilin xüsusiyyətləri həqiqətən heyrətamizdir: Avtomobil bir ay ərzində enerji yığmadan hər gün 20 km məsafəni qət edə bilir.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, incə günəş pabelləri sahəsində ixtisaslaşan Çin şirkəti Hanergy, günəş enerjisi ilə işləyən elektrikli avtomobil hazırlamaq üçün Çin avtomobil istehsalçısı Jiangsu Joylong Automobile ilə əməkdaşlıq edib. Şirkət avtomobilin səmərəliliyini sınaqdan keçirir. Test nəticələri avtomobildəki nazik günəş panelləri sayəsində avtomobilin 30 gün ərzində gündə 20 kilometr sürməyi bacardığını göstərib.

