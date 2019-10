ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Türkiyəyə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyəcək.

Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ABŞ dövlət başçısı rəsmi Ankaraya qarşı yeni sanksiyaların tətbiq edilməsinə ehtiyac olmadığını deyib.

O, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dost adlandırıb.



