Xiaomi və Redmi-nin 15 modeli üçün MIUI yeniləməsi dayandırılır – SİYAHI

Xiaomi şirkəti yeni MIUI 9.10.14 test qurğusuna dair təlimatlarda Xiaomi və Redmi smartfonlarının on beş modeli üçün MIUI yeniləməsinin rəsmən dayandırılmasını elan edib.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu, Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5 A-nın standart və inkişaf etmiş versiyası, Xiaomi 5C, Xiaomi Max 2, Xiaomi Note 2, Xiaomi Mix, Xiaomi Mi 5s, Xiaomi Mi 5s Plus, Redmi 5 Plus, Xiaomi 5X, Redmi 5A və Redmi 5, həmçinin Xiaomi Mi Pad 3 planşetlərinə aiddir.

Həmçinin istifadəyə təsir problemləri ilə əlaqədar olaraq, MIUI yenilənməsi Xiaomi Mi Play, Redmi 6A, Redmi 6, Mi Note 3, Redm Note 5, Mi 6X, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Mi 6, Mi Mix 2, Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Max 3, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9 Mito Custom Edition, Xiaomi CC9e, Xiaomi Mi 9 Pro və Redmi Note 8 Pro, həmçinin Xiaomi Mi Pad 4/4 Plus modelləri üçün dayandırılıb.

Digər cihazlar üçün MIUI 9.10.14 test versiyasının buraxılması planlaşdırılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.