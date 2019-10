Descartes Labs 20 milyon dollar investisiya qazandı

Vizual analiz platforması olan "Descartes Labs" Union Grove Venture Partners-in başçılıq etdiyi investisiya turunda 20 milyon dollar sərmayə qazandı. İnvestisiya turunda iştirak edən digər şirkətlər Ajax Strategies, Crosslink Capital və March Capital Partners idi.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, Descartes Labs-ın yeni qazandığı 20 milyon dollar dəyərindəki sərmayə ilə ümumi sərmayəsini 60 milyon dollara qədər artırdı. Təşəbbüsün təsisçisi və baş direktoru Mark Johnson, qiymətləndirmə ilə bağlı hər hansı bir məlumatı paylaşmayacağını söylədi, lakin PitchBook məlumatlarına görə Descartes Labs-ın qiymətləndirməsi 220 milyon dollara çatdı. Ancaq vizual analiz platformaları bazarına nəzər saldıqda, Descartes Labs-ın əsas rəqibi hesab edə biləcəyimiz Orbital Insight-ın dəyərinin hazırda 430 milyon dollar dəyərində olduğu bilinir.

Dekart Labs yalnız dünyada baş verənləri deyil; eyni zamanda hava haqqında məlumat verir. Dekart Labs, neft sahələrində metan qazının səviyyəsini öyrənmək, ölkələrdə kənd təssərüfatı məhsullarının necə inkişaf etdirilməsi barədə layihələr hazırlayır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.