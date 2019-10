Ən yaxşı səs keyfiyyətinə malik ağıllı telefonlar məlum oldu

Smartfonlarda yerləşdirilən kamera, linza və mobil qurğular üçün görüntü keyfiyyətinin qiymətləndirilməsini təmin edən DxOMark təşkilatı, keyfiyyətli fotoşəkilə sahib smartfonları axtaran istifadəçilər üçün ən populyar saytlardan biridir.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, DxOMark mühəndisləri, həm nəzarət olunan laboratoriya mühitlərində, həm də təbii və xarici mənzərələrdə smartfon kameralarının standart parametrlərindən istifadə edərək 1500-dən çox test görüntüsünü və 2 saatdan çox videonu qiymətləndiriblər. Telefonlara müxtəlif kamera testlərini tətbiq edən DxOMark, bu dəfə smartfonların səs gücləndirirci və mikrofon keyfiyyətini sınamağa başladı.

İlk olaraq, Apple, Samsung, Sony, Huawei və Honor modellərini sınayan DxOMark hazırladığı siyahısını açıqlayıb.

Ən yaxşı səs keyfiyyəti testində birinci yerə Huawei Mate, ikinci yerdə isə iPhone XS Max oldu.

Milli.Az

