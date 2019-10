Britaniya şahzadəsi Uilyamın və Keyt Middltonun təyyarəsi fırtınaya düşüb

Britaniya şahzadəsi Uilyam və xanımı Keyt Middltonun təyyarəsi fırtınaya düşüb.

Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, bu səbəbdən şahzadə və xanımının olduğu təyyarə İslamabadda yerə enə bilməyib.

Məlumata görə, kral ailəsi nümayəndələrinin təyyarəsi yenidən səmaya qalxdığı Lahor şəhərinin hava limanına geri qayıdıb.

Təyyarə geri qayıtmazdan əvvəl iki dəfə müxtəlif hava limanında enməyə cəhd göstərib. Lakin buna müvəffəq olmayıb.

Uilyam və Keytin səhhətində hər hansı problemin olmadığı, hər şeyin qaydasında olduğu bildirilir.



