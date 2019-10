Bakıda bıçaqlanma hadisəsi olub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü Xəlilov Elgün Məhəbbət oğlu mübahisə etdiyi şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı yaxınlarının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin məlumata görə, yaralı boynundan bıçaqlanıb və əməliyyat edilib.



