Bürclər - 18 oktyabr

Qoç - Diqqətli olun. Yaxın ətrafınızdakı insanların istəklərini anlamağa cəhd göstərin. İşgüzar tərəfdaşınız və ya həmkarınızın əhvalı pis ola bilər. Ona görə də soyuqqanlı davranmağınız gərəkdir.

Günün ikinci yarısında münasibətləri gərməyin. Münaqişə səbəbkarı olmayın. Danışıqlar və ya söhbət əsnasında problemli mövzuların təhlilinə başlamayın. Əhəmiyyətli məsələlərdən birinin həllini ertələmək olar.

Sevdiyiniz insanla ünsiyyətdə diqqətli, səbrli olun. Güzəştə meylli insan təsiri bağışlayın.

Buğa - Tərəfdaşlar və həmkarlarla münasibətləri daha da inkişaf etdirin. Yeni layihənin icrasına başlamaq, ideyanı gerçəkləşdirmək fikriniz varsa, aktiv olun. Süstlüyə qapılmayın. Qarşı tərəfi dinləyin, onun sözünü kəsməyin.

Günün ikinci yarısında ehtiyatsızlıqla söylənən kəlmə indiyədək çətinliklə yaradılan əlaqələri poza bilər. Yaxınlarınızla münasibətlərdə səmimi olun. Yalan danışmayın.

Yeni müttəfiq qazanmaq zamanıdır.

Əkizlər - Yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olanları uğur gözləyir. Tərəfdaş və müttəfiqlərinizin qatıldıqları tədbirdə iştirak edin. Onlardan dəstək alacaq, yeni ideyaları paylaşmaq şansı əldə edəcəksiniz.

Təcili yola çıxmaq zərurətinin yarandığı situasiya formalaşa bilər. Sükan arxasında ehtiyatlı olun. Problemlər riski artır.

Günün ikinci yarısında dostların sözlərinə qulaq asın. Axşam saatlarını evdə keçirmək olar. Romantik görüşü təxirə salın. Vaxtınızı sevdiyiniz insana həsr edin.

Xərçəng - Asan gün deyil. İstənilən məqsədə çatmaq üçün adi günlərlə müqayisədə daha çox çalışmalı olacaqsınız. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Bütün sədləri dəf etmək üçün enerjiniz yetərincədir.

Günün ikinci yarısında maliyyə fonu uğurlu deyil. Mənasız xərclərə yol verməyin.

Romantik təmaslar üçün yaxşı zamandır. Sevdiyiniz insanla təmaslar sizi sevindirəcək. Dəvət aldığınız tədbirlərə qatılın. Yeni tanışlıqlar olacaq.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Şir - Sayıq olun. Mühüm sənədlərin hazırlanmasında, hesabatların tərtibatında, həmkarlar və tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqələrdə maksimal dərəcədə diqqətlə davranın. Texniki gecikmələr, avadanlığın sıradan çıxması istisna deyil.

Səbirli, təmkinli olun.

Günün ikinci yarısında həmsöhbətlərdən biri kobudluğu və tərbiyəsizliyi ilə sizi sinirləndirəcək. Cavabınız adekvat olmalıdır. İfrata varmayın.

Axşam saatlarında sizdən üzr istəyəcəklər.

Qız - Sağlam məntiqlə davranın, emosiyalara qapılmayın. Biznesdə və maliyyə məsələlərində riskli addımlar atmaq zamanı deyil. Nüfuzunuza zərbə vura biləcək insanlardan uzaq durun. Daşınmaz əmlak məsələlərinin həlli üçün əlverişli zamandır.

Günün ikinci yarısı bankda hesab açmaq, kredit almaq üçün münasib deyil. Yaxınlarınızla təmaslarda fikir ayrılıqları volüntarist qərarların qəbuluna səbəb olmamalıdır.

Lakonik danışın. Sürətlə hərəkət edin.

Tərəzi - Stabilliyə nail olmaq istəyiniz sizi prinsiplərinizdən bir addım da geri çəkilməməyə vadar edir. Yaxşı taktikadır. Status-kvonu saxlamaq, situasiyaya nəzarət imkanlarını mühafizə etmək imkanları var. Tərəfdaşlarla fikir ayrılıqları və ixtilaflar istisna deyil.

Günün ikinci yarısında ruhdan düşməyin. Davranışınızda zəruri dəyişikliklər etməkdən boyun qaçırmağınız yaxınlarınızda müəyyən narahatlıq və nigaranlıq yaradacaq. Mövqeyinizi arqumentlərlə müdafiə edin.

Axşam saatlarını sevdiyiniz insanla əylənərək keçirin.

Əqrəb - İşlərinizi qaydaya salın. Hədəfləri və məqsədləri təftiş edin. Yaxınlarınızla münasibətlərdə son vaxtlar gərginləşmələr vardısa, emosiyalarınıza hakim olun.

Düşünülməmiş addımlar atmayın.

Günün ikinci yarısında həmkarlarla daha sıx təmaslar qurun. Kollektiv fəaliyyətdə fayda var. Böyük işlərə başlamaq üçün kiçik addım kifayətdir. Yetər ki, qərarlı olasınız.

İşdə ehtiyatsız açıqlamanız rəhbərliklə münasibətlərinizi gərə bilər. Yaxınlarınızdan inciməyin. İntiqam almağa da can atmayın.

Oxatan - Səhər saatları laübəli və qarışıqdır. Planlarda dəyişikliklər istisna deyil. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün vaxt və resurs qıtlığı hiss olunacaq. Maneələri dəf edin, ruhdan düşməyin. Pessimizmə qapılmayın.

Günün ikinci yarısında həll edə bilməyəcəyiniz çətinliklər yoxdur. Problemlərin çözümünə kreativ yanaşın. Ağır işi yarımçıq qoyaraq istirahət etməyin. Qətiyyətli və iradəli olsanız, uğur sizi gözləyir.

Yaxınlarınızdan dəstək alacaqsınız.

Oğlaq - Hisslərinizə hakim olun, spontan addımlar atmayın. Emosiyalar məntiqi üstələməməlidir. Heç bir halda aqressiv davranmayın, kobudluq etməyin. İşdə rəhbərliklə, tərəfdaşlarla, həmkarlarla rəvan danışın.

Günün ikinci yarısında daha təcrübəli həmkarlarla danışın. Onlardan məsləhət almaqdan çəkinməyin. Yaxşı bələd olmadığınız insanlarla söhbətdə əvvəlcədən bəlirlənmiş çərçivədən kənara çıxmayın.

Sevdiyiniz insanla ünsiyyətdə danışmaqdan daha çox qulaq asmağa üstünlük verin.

Dolça - Hazırda məşğul olduğunuz işi yarımçıq qoyaraq yeni planların gerçəkləşdirilməsinə başlamayın. Rəqibləri üstələmək üçün ətrafınızdakı situasiyanı tam dəyərləndirin.

Günün ikinci yarısında ən çətin şəraitdə belə, təmkinli davransanız, uğur qazanacaqsınız. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün daha aktiv davranmağınız gərəkdir. Kiçik problemlərə vaxt sərf edərək diqqətinizi əsas məsələdən yayındırmayın.

Yaxınlarınızla münasibətlərdə kritik olun. Kimsəni ideallaşdırmayın. Əks təqdirdə gözləntiləriniz sizi aldada bilər.

Balıqlar - Adi, rutin gündür. Ekstraordinar heç bir hadisə baş verməyəcək. Yaşanacaq olayların bir çoxunu əvvəlcədən təxminləmək mümkündür. Buna rəğmən maliyyə və maddi məsələlərlə bağlı çətinliklərin yaranması istisna deyil.

Günün ikinci yarısında gərəkli insanlarla əlaqələri işə salsanız, istənilən sahədəki çətinliyi aradan qaldırmaq olar. Şəxsi münasibətlərdə önəmli addım atmazdan əvvəl dəyər verdiyiniz insanın cavab reaksiyasını proqnozlaşdırmağa çalışın (Milli.az),

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.