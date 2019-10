BMT baş katibi Antoniu Quterreş bildirib ki, Suriyanın şimalında türk əməliyyatının dayandırılması haqqında ABŞ və Türkiyənin razılaşmaları kontekstində gərginliyin azaldılması üzrə istənilən səyləri alqışlayır.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin ofisinin bəyanatında deyilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.