Bakı, Trend:

"Saudi Aramco" ilk kütləvi təklifinin planlaşdırılan satışını təxirə salıb bu barədə "Financial Times' cümə axşamı məlumat yayıb.

Trend-in məlumatına görə, "Saudi Aramco" istehsalın müvəqqəti dayandırdığı infrastrukturuna zərər verən hücumlardan sonra ən son rüblük qazancı ilə bağlı aydınlıq gətirə bilməyəcəyi haqda məlumat yayıb.

