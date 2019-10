Bakı, Trend:

ABŞ-ın Enerji katibi Rik Perri ABŞ prezidenti Donald Tramp-a qısa müddətdə istefa vermək niyyəti barədə rəsmi şəkildə məlumat verib.

Perrinin istefa müddətinin dəqiq vaxtı qeyd edilmiyib.

