Fransanın asayiş keşikçiləri 2011-ci ilin 11 sentyabrında Nyu-Yorkda Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə hücum stilində terror aktı hazırlığında şübhəli bilinən şəxsi həbs ediblər.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Daxili İşlər Nazirliyinin başçısı Kristof Kastanerə istinadən "France Info" radiostansiyası bildirib.



