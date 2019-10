Bakıda evində iş görən şəxs xəsarət alıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Suraxanı rayonunda baş verib.

Kürdəxanı qəsəbəsində 1978-ci il təvəllüdlü Tanrıverdiyev Nuran Bayram oğlu evində təmir işi görərkən laqonda əlindən çıxıb və sol döş qəfəsi və başının sol hissəsi xəsarət alıb. Yaralı yaxınlarının köməkliyi ilə xəstəxanaya gətirilib. Ona döş qəfəsinin və başının sol yarısının kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub.



