Nəsiminin 650 illik yubileyi Türkiyədə qeyd olundu - FOTO

Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi münasibətilə Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF), Heydər Əliyev Mərkəzinin və Kocaeli Azərbaycanlı Tələbələr Dərnəyinin (KATD) birgə təşkilatçılığı ilə Kocaeli şəhərində konfrans keçirilib.

TADEF-dən Publika.az-a bildiriblər ki, yerli ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələrinin, azərbaycanlı tələbələrin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib.

Sonra “Nəsimi” bədii filmi nümayiş olunub.

Tədbirdə TADEF-in və Heydər Əliyev Mərkəzinin sədri Bilal Dündar, KATD-in sədri Akif Kətanov çıxış edərək Nəsiminin yubileyinin bütün türk dünyasında geniş qeyd olunduğunu bildiriblər.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İctimai-Siyası Proseslər və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adıgözəlli və jurnalist Məhəmmədəli Qəribli Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2019-cu ilin ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan olunması, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 650 min ağacın əkilməsi barədə təşəbbüsü, Nəsimi yaradıcılığının ucalığı və tədqiqinin əhəmiyyətindən danışıblar.

Konfrans iştirakçıları Kocaeli vilayətinin rəsmi şəxsləri ilə də görüşüblər.

