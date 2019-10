Tusk Brexitdə 'son nöqtəyə çox yaxın' olduğunu söyləyib

Bakı, Trend:

Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk, cümə axşamı günü AB və İngiltərənin Brexitin "son nöqtəsinə çox yaxın olduğunu", İngiltərə parlamenti və Avropa Parlamenti tərəfindən təsdiqlənən son addımların qaldığını deyib.

Trend-in məlumatına görə, Donald Tusk Avropa Birliyinə üzv 27 dövlətin Britaniyanın oktyabrın 31-də tərk etdiyi Brüsseldəki blok sammitindən bir neçə saat əvvəl cümə axşamı günü bağlanmış sazişə razılıq verməsindən sonra bildirib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.