Bakı, Trend:

Dünyaca məşhur kubalı balerina Alisiya Alonso cümə axşamı 98 yaşında vəfat edib, bu barədə Kubanın milli baleti açıqlama verib.

Trend-in məlumatına görə, mesajda deyilir: "Məclisin prima balerinası və Kuba milli baletinin direktoru Alisiya Alonso 98 yaşında ölüb".

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.