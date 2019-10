Bakı, Trend:

Altı saat davam edən müzakirədən sonra Avropa Birliyinin dövlət və hökumət başçıları Şimali Makedoniya və Albaniya ilə bu ölkələrin üzvlüyə daxil olması ilə bağlı danışıqların açılmasına razı ola bilmədilər.

Trend-in məlumatına görə, uzun müzakirələrdən sonra liderlər Şimali Makedoniya və Albaniya ilə danışıqların başlanması ilə bağlı konsensus əldə edə bilməyiblər.

