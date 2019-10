AVRO-2020-nin rəsmi topunun fotosu yayılıb.

"Report" xəbər verir ki, 2020-ci il Avropanın çempionatının rəsmi topunun fotosunu "Footy Headlines" portalı dərc edib.

Topa "Uniforia" adı verilib.

"Uniforia" - yenilikdir. O, iki hissədən - unikallıqdan və eyforiyadan ibarətdir. Adın izahı sadədir - qarşıdakı qitə birinciliyi öz növündə yeganə olacaq. Məsələ burasındadır ki, Avropa çempionatı əvvəllər heç vaxt eyni vaxtda 12 ölkədə, 12 stadionda keçirilməyib.

