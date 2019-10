Pakistanda atışma nəticəsində 14 nəfər ölüb

Bakı, Trend:

Khayber Pakhtunxva əyalətində iki qəbilə arasında baş verən atışmada nəticəsində ən azı 14 nəfər həlak olub.

Trend-in məlumatına görə, həll edilməmiş mübahisələr içərisində Marvat və Betani qəbilələri arasında qarşıdurma meydana gəlib. "Hadisə Mullazai kəndində baş verri, atışma köhnə bir dava nəticəsində başladı" deyə bölgə polis bölməsinin nümayəndəsi Feroz Şah bildirib.

Hazırda polis hadisəni araşdırır və atışma iştirakçılarını axtarır.

