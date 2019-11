Bu payız belə papaqlar dəbdədir - FOTO

Baş geyimləri hər zaman bəşəriyyətin zərif nümayəndələri üçün şaxtalı və əlverişsiz havadan əsl qurtuluş hesab olunurdu. Xanımların qış stili onların sayəsində daha dəbli görünür və diqqəti cəlb edirdi. Bu mövsüm də istisna deyil, payızın papaq trendi özünəməxsus, bənzərsiz və fərqli görünüşləri, möhtəşəmliyi və müxtəlifliyi ilə zövq verir.

Dizaynerlər bu payız qeyri-adi və bir az mübaliğəli baş geyimləri vasitəsilə özünü ifadə etməyi tövsiyə edirlər. Belə baş geyimində özünü təsəvvür etmək çətindir, xoşbəxtlikdən dizaynerlər alternativlər barədə düşünüb.

Milli.Az xəbər verir ki, "Tom Ford", "Valentino" "Nina Ricci" və "Louis Vuitton" kimi lüks markaların payız-qış kolleksiyalarında zınqırovu xatırladan nəhəng, təsirli və dramatik şapkalar dəbə minib. Demokratik markalar da öz növbəsində oxşar çeşidlər hazırlayıb.

Bu dramatik tendensiya qara yundan hazırlanmış klassik şapka və qapaqları sıxışdırmır, ancaq şübhəsizdir ki, özünə iddialı eksperimentləri icazə verən istehzalı və cəsarətli bir modapərəst statusunu təsdiq edəcək. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.