Həkimlərdən ŞOK XƏBƏRDARLIQ: Bu beş amil süd vəzisi xərçəngi yaradır

Rusiya həkimləri süd vəzisi xərçənginin inkişafına təsir edən 5 amili açıqlayıblar.

Milli.Az xəbər verir ki, bu haqda Səhiyyə Nazirliyinin saytında bildirilir.

Həkimlər süd vəzisi xərçənginin inkişafının əsas səbəbləri arasında hormonal preparatların qəbulunu, siqaret və alkoqoldan istifadəni, düz günəş şüalarının qəbulunu, solyariumdan istifadəni və genetik meyli göstəriblər.

Bildirilir ki, əhəmiyyətli amil irsilikdir, əgər meyllik varsa, daha tez-tez yoxlamaq lazımdır.

Həkimlər qeyd edirlər ki, onkoloji xəstəlikləri birinci mərhələdə aşkar etmək əhəmiyyətlidir, çünki bu halda sağalmaq ehtimalı maksimaldır. Mütəxəssislər 30 yaşdan yuxarı bütün qadınlara daim müayinə olunmağı tövsiyə edirlər. Həkimlərin fikrincə, qadınlar 40 yaşdan sonra iki ildə bir, 50 yaşdan sonra isə hər il müayinədən keçməlidirlər. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.