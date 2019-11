Qax rayonunda məktəbli qız itkin düşüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə rayonun A.Məmmədov küçəsi, ev 10-da baş verib.

Həmin ünvanda yaşayan, 2004-cü il təvəllüdlü İsmayılzadə Elmira Samir qızı oktyabrın 10-da səhər saat 10 radələrində yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

Milli.Az

