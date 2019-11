Dünyaca məşhur kubalı balerina Alisiya Alonso cümə axşamı 98 yaşında vəfat edib. Bu barədə Kubanın milli baleti açıqlama verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, açıqlamada deyilir: "Məclisin prima balerinası və Kuba milli baletinin direktoru Alisiya Alonso 98 yaşında ölüb".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.