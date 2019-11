Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını 18 oktyabr Milli Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Publika.az xəbər verir ki,o, bu barədə sosial şəbəkələrdə paylaşım edib.

"Əziz həmvətənlər!

Sizi Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə təbrik edirəm! Ölkəmizə davamlı inkişaf, yeni-yeni nailiyyətlər, sülh və firavanlıq arzulayıram" - Mehriban Əliyeva qeyd edib.

