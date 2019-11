Papua-Yeni Qvineyanın şimal sahillərində 5.6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Avro-Aralıq dənizi Seysmoloji mərkəzi açıqlayıb.

Mərkəzin məlumatına görə, təbii fəlakətin episentri təxminən 11 min insanın yaşadığı Vanimo şəhərindən 43 kilometr məsafədə yerləşirdi, halbuki ocaq 40 kilometr dərinlikdə idi.

Zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan tələfatı olmayıb.

Milli.Az

